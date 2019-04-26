بينيتيز يتلقى عرض مغري للتدريب في دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير إسبانية اليوم الخميس، عن تلقي المدرب الإسباني رافا بينيتيز، عرضاً كبيراً بقيمة 10 مليون يورو سنوياً، من أحد فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لقيادة فريقه الأول لكرة القدم.

ولم تكشف التقارير هوية النادي السعودي الذي تواصل مع المدرب الإسباني، إلا أنه أشارت إلى قيمة الراتب السنوي المعروض عليه والمقدر بـ 10 مليون يورو في العام الواحد.

ويذكر أن عقد بينيتيز ينتهي مع نيوكاسل بنهاية الموسم الجاري، ورغم وجود مفاوضات بينه وبين ملاك النادي الإنجليزي، إلا أن مستقبله سيكون خارج الفريق بشكل شبه مؤكد.