نائب أمير جازان يزور الساكن الوحيد في قرية القصار

تركي السالم(صدى):

زار نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، العم علي مليسي (80 عاماً) الذي رفض الانتقال إلى جزيرة فرسان، مفضلاً البقاء في قرية القصار الأثرية في منزله القديم.

جاءت الزيارة خلال جولة تفقدية له برفقة مدير عام الهيئة العام للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطب، لقرية القصار، إذ توقفا في مدخل القرية مستمعين لقصة العم علي وقصائده، ومن ثم دعا الزوار إلى منزله الذي حوله إلى حديقة من الزهور والأشجار.

وتعد القصار قرية تراثية سياحية ترفيهية شعبية تحتوي على المطاعم والمقاهي الشعبية ومعرض للحرف البحرية ومتحف للتراث الفرساني ومحلات لبيع المنتجات الفرسانية التراثية.