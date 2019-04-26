تلقين تافه استهزأ برجال الأمن درسًا قاسيًا

علي القحطاني(صدى):

لقن مواطنون شاب كوميديان سخر خلال برنامجه من رجال المرور، دارسًا قاسيًا.

ونشر النشطاء مقطع فيديو للشاب الكوميديان، وهو يسخر من رجال المرور في التفتيش، واستهزأ بالإشارات التي يقومون بها من أجل إيقاف السيارات أو السماح لها بالمرور.

وأثار المقطع حالة واسعة من الغضب مطالبين الجهات المختصة بالقبض على الشاب ومحاسبته.

وعلق أحدهم قائلًا : “ يا الطيب لو توقف ساعة بس بالشارع مع حرارة الشمس والسيارات صدقني ماراح تقول الكلام اللي قلت ”.

وأضاف آخر : ئرجل الأمن هو من يدافع عن دينه ومليكه ووطنه، رجل الأمن يمثل الدولة وقد أقسم على حمايتها حتى لو كلف هذا حياته.