طالبة تدخل في نوبة بكاء بعد احتجاز شهادتها من المدرسة بجدة

نايف السالم(صدى):

دخلت طالبة في المرحلة الابتدائية، في نوبة بكاء، بعدما علمت باحتجاز شهادتها من قبل إدارة المدرسة في محافظة جدة.

وأوضح والد الطالبة، أن ابنته التي تدرس في الصف الرابع دخلت لاستلام شهادة الفصل الدراسي الثاني وفوجئت باحتجازها، ثم دخلت في نوبة بكاء أمام عدد من الطالبات والمعلمات.

وأكد أن هذا الإجراء تم بعبارة غير مقبولة وغير نظامية تمت كتابتها على إشعار النتيجة، وهي ” أن الطالبة تُنقل إلى الصف الخامس الابتدائي ” ، مضيفًا أن هذا إشعار بنتيجة الطالبة ولا يعد شهادة، والشهادة تم حجزها لوجود رسوم دراسية مستحقة للمدرسة…” ، مشيرًا إلى أن الرسوم للمدرسة الأهلية السابقة التي كانت تدرس بها الطالبة قبل أن يتم نقلها لهذه المدرسة الحكومية.

وأشار إلى أنه دفع كامل الرسوم للمدرسة الأهلية قبل نقل ملف ابنته للمدرسة الحكومية، مطالبًا إدارة تعليم جدة، بفتح ملف تحقيق لمحاسبة من هو خلف الموضوع الذي تسبب في تدمير نفسية طفلة متفوقة.