بالفيديو.. حماد السهلي: البنوك السعودية لا مسؤولية ولا اهتمامات اجتماعية

علي القحطاني(صدى):

أكد الكاتب حماد السهلي، اليوم الخميس، على أن المجتمع لا يحتاج تبرعات من البنوك، بل المشاركة في برامج تنموية مستدامة لصالح المجتمع، قائلًا : “البنوك السعودية.. لا مسؤولية، ولا اهتمامات اجتماعية ”

وقال الكاتب خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية “، أرباح البنوك في مليار ريال، و(الطمع) هو السبب الوحيد لبخلها بالمشاركة في المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف : لست واثقا من تغير أسلوب البنوك في التعامل مع المبادرات الاجتماعية، لأن سياستها واحدة وهي الطمع، مطابًا بفرض مبالغ مالية من وزارة الخدمة الاجتماعية على البنوك، لتصبح مشاركتها في المسؤولية الاجتماعية حقيقية.