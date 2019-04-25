بالفيديو.. حماد السهلي: البنوك السعودية لا مسؤولية ولا اهتمامات اجتماعية
أكد الكاتب حماد السهلي، اليوم الخميس، على أن المجتمع لا يحتاج تبرعات من البنوك، بل المشاركة في برامج تنموية مستدامة لصالح المجتمع، قائلًا : “البنوك السعودية.. لا مسؤولية، ولا اهتمامات اجتماعية ”
وقال الكاتب خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية “، أرباح البنوك في مليار ريال، و(الطمع) هو السبب الوحيد لبخلها بالمشاركة في المسؤولية الاجتماعية.
وأضاف : لست واثقا من تغير أسلوب البنوك في التعامل مع المبادرات الاجتماعية، لأن سياستها واحدة وهي الطمع، مطابًا بفرض مبالغ مالية من وزارة الخدمة الاجتماعية على البنوك، لتصبح مشاركتها في المسؤولية الاجتماعية حقيقية.
#فيديو
الكاتب الصحفي #حماد_السهلي @h9sehali: البنوك السعودية.. لا مسؤولية، ولا اهتمامات اجتماعية.. وهذا هو السبب.#برنامج_ياهلا#صحافيون_في_الحد_الجنوبي pic.twitter.com/qb6RK51dFJ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 25, 2019
الكاتب #حماد_السهلي:
أطالب بفرض مبالغ مالية من وزارة الخدمة الاجتماعية على البنوك، لتصبح مشاركتها في المسؤولية الاجتماعية حقيقية..@h9sehali#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/YCDIRbHpDL
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 25, 2019
الكاتب #حماد_السهلي:
المجتمع لا يحتاج تبرعات من البنوك، بل المشاركة في برامج تنموية مستدامة لصالح المجتمع..@h9sehali#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/y1QcJn026H
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 25, 2019
الكاتب #حماد_السهلي:
أرباح البنوك في مليار ريال، و(الطمع) هو السبب الوحيد لبخلها بالمشاركة في المسؤولية الاجتماعية.@h9sehali#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/AgSAoymSnO
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 25, 2019
بهلول زمان[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 دقائق
نامل من صاحب القرار السماح للبنوك العالمية بالدخول للبلد لان بنوكنا للاسف لايمكن ابدا يكون لهم اي دور اجتماعي وللاسف موسسة النقد تتفرج علي الوضع بكل برود شف الشكاوي علي البنوك وشف رد المؤسسة مخجل للاسف