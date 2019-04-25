بطاقة تعريف قديمة لـ بوتين تُعرض للبيع بـ 10 آلاف دولار

موسكو(صدى):

عرض منصة للبيع بالتجزئية في موسكو، بطاقة تعريف (كارت شخصي) قيل إنه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كاتب الإعلان، إن البطاقة استخدمها بوتين في الأعوام 1990 – 1991، حين كان يشغل منصب مستشار بالعلاقات الدولية لرئيس مجلس نواب الشعب لمدينة لينينغراد ” سانت بطرسبورغ حاليا ” ، أناتولي سوبتشاك.

وتظهر في البطاقة، أرقام هواتف كتب قسم منها بخط اليد، فيما كتب ناشر الإعلان تعقيبا ذكر فيه أن، ” البطاقة أصلية 100 بالمئة ” ، وعرضت البطاقة بمبلغ 650 ألف روبل (ما يعادل 10 آلاف دولار تقريبا)، في وقت لم يتم فيه تحديد حقيقتها.