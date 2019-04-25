بطاقة تعريف قديمة لـ بوتين تُعرض للبيع بـ 10 آلاف دولار
عرض منصة للبيع بالتجزئية في موسكو، بطاقة تعريف (كارت شخصي) قيل إنه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال كاتب الإعلان، إن البطاقة استخدمها بوتين في الأعوام 1990 – 1991، حين كان يشغل منصب مستشار بالعلاقات الدولية لرئيس مجلس نواب الشعب لمدينة لينينغراد ” سانت بطرسبورغ حاليا ” ، أناتولي سوبتشاك.
وتظهر في البطاقة، أرقام هواتف كتب قسم منها بخط اليد، فيما كتب ناشر الإعلان تعقيبا ذكر فيه أن، ” البطاقة أصلية 100 بالمئة ” ، وعرضت البطاقة بمبلغ 650 ألف روبل (ما يعادل 10 آلاف دولار تقريبا)، في وقت لم يتم فيه تحديد حقيقتها.
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