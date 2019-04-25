سريلانكا تخفِّض عدد ضحايا اعتداءات الأحد وتعترف بالخطأ

وكالات(صدى):

أعلنت سريلانكا، عن عدد ضحايا اعتداءات الفصح يوم الأحد الماضي، إذ إلى 253 بدلاً من 359، حسبما أُعلن في وقت سابق.

وضربت 7 انفجارات دامية عاصمة سريلانكا في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي، حيث كان مئات المسيحيين يحتفلون بعيد القيامة مما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن الطاقم الطبي أنهى جميع عمليات التشريح مساء الخميس، وخلص إلى أنه تمّ تعداد بعض جثث الضحايا المشوهين بالخطأ عدة مرات، مما خفض عدد القتلى بمقدار 106 أشخاص.