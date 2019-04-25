وزارة الدفاع تفتح باب القبول والتسجيل للخريجين للالتحاق بالخدمة العسكرية

نايف السالم(صدى):

فتحت وزارة الدفاع، باب القبول والتسجيل لعام (١٤٤٠ هـ) للخريجين الجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي: يسر اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع أن تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لعام ( ١٤٤٠ هـ ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة ( البكالوريوس ) للالتحـــاق بالخدمة العسـكرية اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٨/٣٠ هــ.

ودعت وزارة الدفاع الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، وذلك من خلال الرابط:هنــــــــــــا.