وزارة الدفاع تفتح باب القبول والتسجيل للخريجين للالتحاق بالخدمة العسكرية
فتحت وزارة الدفاع، باب القبول والتسجيل لعام (١٤٤٠ هـ) للخريجين الجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي: يسر اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع أن تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لعام ( ١٤٤٠ هـ ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة ( البكالوريوس ) للالتحـــاق بالخدمة العسـكرية اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٨/٣٠ هــ.
ودعت وزارة الدفاع الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، وذلك من خلال الرابط:هنــــــــــــا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49370 ] نشر منذ 56 دقيقة
باالتوفيق للجميع