بالفيديو.. فريق البيئة يحاصر مسؤول بمنتجع بالأسئلة والنتيجة: غلق الهاتف!
داهم أعضاء هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أحد المنتجعات التي تمارس مخالفات بيئية.
وأوضح برنامج ” مالم تر ” ، البحيرة التي يصب فيها الصرف الصحي للمنتج، وبالفعل وجدوا مخالفة صريحة.
وأخذ الفريق، عينة من المياه لقياس نسبة التلوث والتي يقاس فيها ” الكلور و العكارة والملوحة وغيرها ” ، فإذا كانت أعلى من النسب الموجودة في الهيئة فتكون مخالفة صريحة.
واتصل الفريق بمسؤول عن المنتج لمعرفة طرق معالجة الصرف الصحي وتم غلق الهاتف ولم يرد، ولكنه رد في النهاية مؤكدًا أن طريقة التخلص يكون عبر الشفط، ولم يحصلوا على أجوبة كافية، فيما قام الفريق بإشعار مخالفة.
#مالم_تر يرافق أعضاء هيئة الأرصاد وحماية البيئة لمداهمة مواقع تمارس مخالفات بيئية وكارثة بيئية في انتظارهم#تلوث_اعماق_واجهة_جدة_البحرية @IbrahimAlfarhan pic.twitter.com/ne7IGK0nXS
— مالم ترَ (@malamtaraTv) April 25, 2019
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