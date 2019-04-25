بالفيديو والصور.. النصر يواصل استعداداته للاتحاد

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا للقاء الاتحاد يوم السبت المقبل في نصف نهائي كأس خادم الحرمين.

انطلقت تدريبات الفريق بتمارين لياقية متنوعة بدأها بالجري حول الملعب، فيما أجرى مدرب الفريق فيتوريا تدريبات تعتمد على الحواجز والأقماع.

وطبَّق الجهاز الفني عددًا من الجمل التكتيكية في تدريبات اليوم قبل أن يختتمها بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

ويختتم الفريق، غدًا الجمعة، استعداداته في الرياض قبل المغادرة إلى جدة.