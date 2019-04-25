بالفيديو.. تنافس على شراء آخر قدر ضغط في محل التخفيضات بنجران

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الخميس، تنافس عدد كبير من الزبائن على شراء آخر قدر ضغط بـ 10 ريال في محل التخفيضات الجديد بنجران.

وشهد المحل ازدحام وتدافع عدد كبير من الرجال منذ اللحظات الأولى من افتتاحه، حيث توافد عليه عدد كبير من الزبائن.

وحرصًا من وزارة التجارة والاستثمار على المستهلك، حذرت من عدم الالتزام بنظام التخفيضات والعروض الخاصة والمسابقات، مؤكدة على تطبيق الغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بهما معاً في حالة ثبوت المخالفة.

وأصدرت الوزارة 36 ألف ترخيص للمنتجات المخفضة حتى الآن، منها 54% لسجلات تجارية، و46% للوكالات والعلامات التجارية، فيما تمنح التخفيضات الجزئية للمحلات التي ترغب في إجراء تخفيضات بنسبة لا تقل عن 50% للمنتجات المعروضة في المحل.