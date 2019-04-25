كيم جونغ يتوتر من بوتين.. والأخير: هديتك ” فأل سيء ” (فيديو)

موسكو(صدى):

أكد خبير في لغة الجسد، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، كان في غاية التوتر خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فلاديفوستوك الروسية.

وقال الخبير، إن استراق الزعيم الكوري الشمالي النظر إلى دفتر ملاحظاته وفرك أصابع يديه خلال الاجتماع ” يظهر جليا رغبته في طرح سؤال ما، لكنه كان محرجا من ذلك “.

وأضاف: ” حتى أن جونغ أون لم يكن قلقا بهذا الشكل، خلال اللقاء مع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، فقد كان حينها واثقا وهادئا (بالرغم) من أن الرئيس الأمريكي حاول التلاعب به ” .

وقدم الزعيم الكوري الشمالي، هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، عبارة عن سيف، قائلا إنه يجسد قوة روحه، وشكر بوتين لكنه قدم له في المقابل عملة معدنية رمزية لشراء السيف، لأنه حسب التقاليد الروسية، فإن تقديم السيوف والسكاكين كهدايا يعد من قبيل الفأل السيء.