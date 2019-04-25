بالفيديو.. لحظة تفجير انتحاري سريلانكا نفسه بجوار سعوديين بمطعم الفندق

كولمبو(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يرصد لحظة تفجير مطعم فندق “سينامون جراند” بسريلانكا ، حيث يتناول عدد من رواد الفندق وجبة الإفطار في أجواء لا تثير الارتياب.

حيث دخل صباح يوم الحادث ، دخل رجل يحمل حقيبة ظهر وأخذ يلتفت يميناً ويساراً مع خطوات إلى الأمام والوراء تعكس حالة التوتر التي يمر بها قبل أن يضغط على الزناد ويحول المكان إلى مسرح للدماء.

وأكدت مصادر لوسائل إعلام سريلانكية ، أن الشابين اللذين كانا يتناولان الإفطار على الطاولة المجاورة هما السعوديان أحمد جعفري الذي كان يرتدي تي شيرت أصفر، وهاني عثمان الذي يجلس أمامه وكلاهما يعملان في الخطوط السعودية.

كما أفادت تقارير بأن الإرهابي كان يقيم في الفندق قبيل التفجير بليلة باسم مزيف.

وفي سياق متصل، من المنتظر أن يصل مساء الخميس جثمان أحمد جعفري وهاني عثمان إلى جدة بحسب تأكيدات ذويهما لـ ” العربية.نت ” .