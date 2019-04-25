حلول لأبرز مشاكل التسجيل عبر نظام نور في رياض الأطفال

عادل الحربي(صدى):

ردت وزارة التعليم على بعض المشاكل التي تواجه الراغبين في التسجيل عبر نظام نور في مرحلة رياض الأطفال.

وأكدت الوزارة أنه لا يشترط التسجيل في نظام نور أن يكون الأب على قيد الحياة فيمكن لمن يتولى أمره أن يقوم بتسجيل الطالب عبر نظام نور.

وأوضحت أن معنى حالة الطلب في قائمة الانتظار تعني أن الطالب يمكن أن يقبل في المدرسة في حال توفر مقعد بها.

وأشارت إلى أنه في حالة ما إذا كان الطلب مقبولاً، يتم الحذف من قسم القبول، أما في حالة كانت الطفل على مقاعد الانتظار فيمكن التعديل من حساب ولي الأمر.