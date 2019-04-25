بالفيديو.. مصطفى الفقي : البشير دبر محاولة أغتيال حسني مبارك في أديس أبابا

القاهرة(صدى):

اتهم مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية في مصر، نظام الرئيس المعزول عمر البشير ، بمحالوة اغتيال محمد حسني مبارك .

وأكد مصطفى الفقي، أن البشير كان أكثر الحكام عداء لمصر ، ولم يكن يعلم العلاقة التاريخية بين مصر والسودان، وتفنن في إعدام أي وجود مصري في السودان .

وتابع الفقي الذي عمل مستشارا سياسيا لرئيس مصر الأسبق محمد حسنى مبارك، أن نظام البشير هو ” من دبر محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا ” .

وبعد محاولة الاغتيال تم الكشف عن تورط أجهزة الأمن السودانية في الحادثة، حيث كشف مؤسس الحركة الإسلامية في السودان، حسن الترابي، عن تورط وزير الخارجية في ذلك الوقت علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع رئيس جهاز الأمن العام، في اغتيال مبارك، ودفع مليون دولار له سرا.