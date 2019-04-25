يورجن كلوب: إذا ما استطعنا تحقيق لقب الدوري الإنجليزي سنشعر بالأسى

نواف السالم(صدى):

أعرب يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول عن رغبته لإنهاء الموسم بقوة حتى لا يشعر بالأسى، حال خسارته للقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويذكر أن ليفربول يتراجع بفارق نقطة واحدة خلف سيتي متصدر الترتيب قبل ثلاث جولات على النهاية في ظل عدم خوض أي فريق لمواجهة مع ”الستة الكبار“ حتى نهاية الموسم، ويأمل كلوب أن يمتد الصراع على اللقب حتى النهاية.

وقال كلوب: هناك ثلاث مباريات متبقية ونريد الفوز بها. هدرسفيلد ونيوكاسل وولفرهامبتون هذا هو الموقف، إذا ما استطعنا تحقيق الفوز فسنفوز. إذا لم نحقق الفوز باللقب فلن نشعر بالأسى لأننا قدمنا أفضل ما لدينا.

وأضاف: إذا ما فزنا بالمباراتين المقبلتين فإن اللقب سيحسم في المباراة الأخيرة وهذا سيكون في غاية الخصوصية.