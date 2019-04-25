التجارة: يجب الحصول على موافقة الوزارة قبل تقديم عروض التخفيضات

الدمام(صدى):

استعرضت وزارة التجارة والاستثمار آليات تراخيص العروض والتخفيضات في لقاء نظمته لجنة الضيافة والترفيه بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية أمس الأربعاء.

وقال مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخالدي، خلال اللقاء أن الوزارة تهدف من وراء تنظيم عروض التخفيضات والمسابقات لحماية المستهلك من العروض والتخفيضات المضللة والوهمية عبر نظام الكتروني سهل يمنح الترخيص الفوري للمنشأة إلكترونياً خلال يوم عمل واحد، مبيناً أنه بإمكان المنشآت الراغبة في تقديم العروض والتخفيضات الحصول على الترخيص إلكترونياً من الوزارة على الرابط Sales.mci.gov.sa .

وأكد مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية إصدار الوزارة أكثر من 36 ألف ترخيص للمنتجات المخفضة حتى الآن، مشيراً إلى أن 54% من التراخيص منحت لسجلات تجارية، و 46 % منها لوكالات وعلامات تجارية.

وقال الخالدي أن التخفيضات الجزئية تمنح للمحال التجارية الراغبة في إجراء تخفيضات بنسبة لا تقل عن 50% من المنتجات المعروضة في المحل بواقع ثلاث مرات في السنة، بينما التخفيضات الشاملة تمنح للمحال إذا كانت جميع سلعها خاضعة للتخفيضات الشاملة بواقع 3 مرات في السنة، بينما التخفيضات العامة تمنح للمحلات الراغبة بإجراء تصفية نهائية بسبب ترك النشاط أو تغيير نوعه.

وأشاد الخالدي بالتزام المنشآت التجارية بضوابط واشتراطات التخفيضات عبر وضع الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر والاحتفاظ بالقائمة المعتمدة للأسعار طوال فترة الترخيص، وألا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 10 % من السعر خلال الشهر السابق لبدء التخفيضات، فضلاً عن وضع بطاقات على المنتجات التي يشملها التخفيض تبين السعر قبل وبعد التخفيض.

وقال إن مميزات نظام التخفيضات تتمثل في القبول الفوري للطلبات وإصدار التراخيص المخفضة استناداً على الوكالة التجارية أو السجل التجاري ،بالإضافة إلى سهولة التحقق العشوائي من فواتير المنتجات لغرض التدقيق، وكذلك إصدار وطباعة التراخيص إلكترونيا لدى التاجر وإمكانية استخراج التراخيص لجميع المحلات التجارية على مستوى المملكة، فضلا عن السماح بتمديد ترخيص التخفيض لمرة واحدة، وإمكانية الوصول إلى بيانات أي منتج تم إدراجه على قائمة المنتجات المخفضة.

وتطرق مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية للتخفيضات الموسمية والتي تنقسم إلى سبعة أقسام وهي (ما قبل شهر رمضان ،وعيد الفطر السعيد، عيد الاضحى المبارك ،اليوم الوطني، تخفيضات المناطق، الجمعة البيضاء، إجازات منتصف العام الدراسي، ونهاية العام).

الجدير بالذكر أن خطوات استخراج تراخيص التخفيضات تتم بالتسجيل على الموقع Sales.mci.gov.sa ومن ثم اختيار السجل والعلامة التجارية، وإضافة المنتجات في ملف (اكسيل) المرفق بالموقع واختيار مدة التخفيض وسداد الفاتورة المرسلة، ورفع فواتير نقاط البيع السابقة للمنتجات المخفضة.

وكان رئيس لجنة الضيافة والترفيه وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد بن محمد البوعلي قد تحدث خلال اللقاء وقال بأن الحكومة الرشيدة سعت، إلى تنمية قطاع الضيافة والترفيه بما يمثله من قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، وكثفت الجهود والبرامج المسؤولة عن الارتقاء بمختلف عناصر ، وأعادت صياغة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بتنمية القطاع، وأطلقت المشروعات الترفيهية الضخمة ما أسهم بشكل بارز في تعزيز أدوار ومكانته في الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية وتوليد الوظائف.

وقال إن غرفة الشرقية، إذ تعقد هذا اللقاء، الذي يأتي ضمن أنشطة وبرامج لجنة الضيافة والترفيه لعام 2019 م، فإنها تدرك أهمية تعريف رواد القطاع بضوابط العروض الترويجية ومتطلبا ها وإثراء الحوار والنقاش حول العديد من الموضوعات ذات الشأن بهذا القطاع الحيوي.