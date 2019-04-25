المتاجر تخفِّض أسعار المنتجات وترفعها في أخرى.. والتجارة: 50 ألفًا غرامة (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

تبدأ المحلات التجارية بتجهيز رفوفها بالمواد الإستهلاكية من خلال التخفيضات والعروض التي تطرحها والقصد من اعلانات التخفيضات هي لجذب المستهلكين للمتجر بالتخفيص الوهمي لبعض المنتجات، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

ويقوم المتجر في نفس الوقت برفع اسعار المنتجات الاخرى ويكون المستهلك هو الضحيه، حيث إنها مجرد عروض وهمية، حيث دعى المختصون بتغيير ثقافة الشراء والاستهلاك لدى الكثير لايقاف هذه الممارسات من المحلات التجاريه .وذلك تسجيل المشتروات اللازمه في ورقه قبل التوجه للمتجر.

وحرصًا من وزارة التجارة والاستثمار على المستهلك، حذرت من عدم الالتزام بنظام التخفيضات والعروض الخاصة والمسابقات، مؤكدة على تطبيق الغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بهما معاً في حالة ثبوت المخالفة.

وأصدرت الوزارة 36 ألف ترخيص للمنتجات المخفضة حتى الآن، منها 54% لسجلات تجارية، و46% للوكالات والعلامات التجارية، فيما تمنح التخفيضات الجزئية للمحلات التي ترغب في إجراء تخفيضات بنسبة لا تقل عن 50% للمنتجات المعروضة في المحل.