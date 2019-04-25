حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة.

وتوقعت حالة مطرية بأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت أن هذه الحالة ستكون على المدينة المنورة، مكة المكرمة، القصيم، حائل، الرياض، الباحة، عسير.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المرتفعات الجنوبية الغربية، الغربية.