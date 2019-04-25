الحكومة السريلانكية تدعو كل المساجد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة

كولمبو(صدى):

طالبت الحكومة السريلانكية، كل المساجد في البلاد، بعدم إقامة صلاة الجمعة، غدا، لأسباب أمنيةمن جهة أخرى.

وحذّرت من احتمال وقوع هجمات انتحارية قبل أسابيع من اعتداءات عيد الفصح، على أساس “تهديدات” مرتبطة بتنظيم داعش حصلت عليها من مشتبه بهم قيد التوقيف لديها.

وأصدر قائد الشرطة في سريلانكا، مذكرة تحذيرية في 11 أبريل لكنها لم ترفع إلى رئيس الوزراء ووزراء آخرين معنيين، حيث بعثت الهند، تحذيرات عديدة إلى سريلانكا، قبل أسبوعين على الأقل من هجمات عيد الفصح التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاث فنادق.

واعتمدت نيودلهي، بتحذيراتها على عناصر، ضمنها فيديوهات، ضبطتها أثناء عمليات دهم عام 2018، أوقف خلالها 7 رجال في مدينة كويمباتور في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد، وفق وسائل الإعلام الهندية.