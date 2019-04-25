جهاز تتبع يوقع الطائر نيسلون أسيراً في اليمن بتهمة تجسس

فهمي محمد(صدى):

أاقى مقاتلون موالون للحكومة اليمنية المعترف بها ، القبض على نسر يُدعى ” نيلسون ” اشتبهوا في أنه يحمل جهاز تجسّس لصالح المتمردين.

وكان حطّ النسر الترابي اللون في تعز، ثالث كبرى مدن اليمن والواقعة في جنوب غرب البلد الفقير، في خطوة غير مألوفة لطائر يتمتّع بالقدرة على التحليق لمسافات طويلة عبر القارات سعيًا وراء الطعام والأجواء المناخية الملائمة.

وكان ” نيلسون “ ، الذي يقدّر عمره بالسنتين، بدأ رحلته في سبتمبر، من بلغاريا حيث حصل في مركز للرعاية بالحيوانات على جهاز تتبّع يعمل عبر الأقمار الاصطناعية لمعرفة أماكن تواجده بتمويل من جمعية فاند فور وايلد فونا أند فلورا البلغارية.

وما أن شاهد المقاتلون جهاز التتبع، حتى احتجزوا الطائر الضخم بعدما اشتبهوا في أنّه يحمل جهاز تجسّس، فربطوا إحدى رجليه بحبل لمنعه من الطيران، ونقلوه من مكان إلى آخر، من بينها غرفة تشبه الزنزانة.

في مسعى لتوضيح مسألة الجهاز وإطلاق سراحه، عبر هشام الحوت ممثل المنظمة البلغارية في اليمن، خطوط القتال فقاد سيارته لنحو 6 ساعات منطلقًا من مدينته صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين، إلى تعز على بعد نحو 300 كلم جنوبًا.

وقال الحوت في تصريحات إعلامية ، استغرق الأمر 12 يومًا لاستعادة الطائر ونقله إلى العاصمة اليمنية، حيث يخضع للرعاية في الوقت الحالي.