متسابقين راليات: السعودية ستضيف بعدا جديدا لـ ” رالي داكار “

ماجد محمد(صدى):

أكد يزيد الراجحي، متسابق راليات، أن الكثير لم يستوعب حجم حدث رالي داكار، الذي تستضيفه المملكة في يناير المقبل.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالحدث: هذه مناسبة عالمية ومهمة جدا وتحظى بشعبية في كل الأنحاء، وبإذن الله ستحتضن السعودية أكبر عدد من السائقين في تاريخ رالي داكار العام المقبل.

من جانبه، أضاف البطل الفرنسي ستيفان بيترهانسل: أشعر بالسعادة هنا وأتطلع للمشاركة معكم، داكار تستكشف نقطة جديدة في تاريخها، كنت هنا قبل 20 عاماً وهذه أرض رائعة ومترامية الأطراف.

وتابع المتسابق الإسباني كارلوس ساينز: السعودية ستضيف بعدا جديدا لـ « رالي داكار ».

ويتمثل مسار « رالي داكار » في المملكة 2020 يناير المقبل في: جدة – مشروع البحر الأحمر – نيوم – حائل – الرياض – الشرقية – الربع الخالي – القدية.