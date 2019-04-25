” المطير ” يؤكد صحة الموقف القانوني لنادي الهلال بشأن محمد القرني

ماجد محمد(صدى):

أكد المستشار القانوني يعقوب المطير والمختص في القانون الرياضي، على صحة الموقف القانوني لنادي الهلال بعد التقدم باحتجاج رسمي إلى مركز التحكيم الرياضي في قضية عدم نظامية تسجيل اللاعب الهاوي محمد القرني في الوحدة خارج فترة التسجيل.

وأوضح أن الموقف القانوني للهلال صحيح استناداً لنص المادة (٧)من النظام الأساسي للمركز، خاصة بعد تدعيم ملف القضية بالمستند الوارد من الفيفا.

يذكر أن لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم، كانت قد أصدرت قرارا يقضي برفض الاستئناف المقدم من نادي الهلال بشأن قضية مشاركة لاعب الوحدة محمد سالم القرني في تلك المباراة، ما دفع نادي الهلال بتقديم طعن في القرار أمام مركز التحكيم الرياضي.