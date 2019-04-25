ريهام حجاج عن حفل زواجها: ” أخبار كاذبة “

القاهرة(صدى):

نفت الفنانة المصرية، ريهام حجاج، كل ما تم تداوله عن حفل زفافها من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، مساء الثلاثاء الماضي.

وقالت الفنانة المصرية: ” على فكرة كل الأخبار اللي بتقول إن حفلة امبارح حفلة جواز دي أخبار كدب.. دي حفلة عادية بدون مناسبة “.

في حين ردّت على إحدى المتابعات التي سألتها “يعني إنت لسا ما تزوجتي” قائلة: “حبيبتي أنا متزوجة ودي حفلة عادية”.

وكان الحفل الذي أقامته ريهام حجاج كان بحضور مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم يسرا، إلهام شاهين، وفاء عامر، ناهد السباعي، الإعلامية بوسي شلبي، محمود العسيلي، ورامي عياش.