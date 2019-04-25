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الموز يساعد على تفتيح البشرة وإزالة النمش

الموز يساعد على تفتيح البشرة وإزالة النمش
متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف أطباء التجميل عن وصفة طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، وتساعد هذه الخلطة في تبيض الوجه وإزالة الكلف والنمش ايضا.

وأوضح الأطباء أن المكونات: ثمرة موز مهروسة، ملعقة ترمس مجفف ومطحون، ملعقة من الحمص مطحون، ربع ملعقة من فيتامين E، ربع ملعقة من خل التفاح.

وجاءت طريقة التحضير كالتالي : تخلط جميع المكونات معا، ثم يترك الخليط لمدة خمس دقائق حتي يهدأ.
ويوضع المزيج لمدة نصف ساعة علي الوجه والرقبة ثم تغسل بالماء البارد.


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