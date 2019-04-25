الموز يساعد على تفتيح البشرة وإزالة النمش
كشف أطباء التجميل عن وصفة طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، وتساعد هذه الخلطة في تبيض الوجه وإزالة الكلف والنمش ايضا.
وأوضح الأطباء أن المكونات: ثمرة موز مهروسة، ملعقة ترمس مجفف ومطحون، ملعقة من الحمص مطحون، ربع ملعقة من فيتامين E، ربع ملعقة من خل التفاح.
وجاءت طريقة التحضير كالتالي : تخلط جميع المكونات معا، ثم يترك الخليط لمدة خمس دقائق حتي يهدأ.
ويوضع المزيج لمدة نصف ساعة علي الوجه والرقبة ثم تغسل بالماء البارد.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49336 ] نشر منذ 11 دقيقة
خذو يابنات🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌