بالفيديو.. ” الفيصل ” يكشف تفاصيل رالي داكار 2020 في المملكة

نواف السالم(صدى):

علق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الخميس، عن عن تفاصيل استضافة المملكة لرالي داكار 2020 ، مؤكداً أن الشراكة مع رالي داكار، سوف تمتد لـ10 سنوات قادمة.

وأضاف رئيس الهيئة ، السعوديّة ورالي داكار، يجتمعان معًا ليكتبا فصلاً جديدًا من الإنجازات في عالم رياضة السباقات، فصل صفحاته يملؤها التحدّي لاكتشاف عالم جديد، وكلماته تشكّل قصص التواصل بين المملكة وشعبها الطيّب مع العالم أجمع .

وأشار الفيصل، إلى أن المملكة، ستكون الدولة الثلاثين في رالي داكار منذ ١٩٧٨، حيث سيواجه المتسابقون تحديات؛ مثل الربع الخالي وأفاق خلابة لم يتم اكتشافها من قبل.

ومن جانبه قال يان لي مونير – المدير التنفيدي لشركة ASO المنظمة لرالي داكار ، سنكون قادرين على الاستفادة من الإمكانات غير المحدودة لتضاريس المملكة، من المساحات الشاسعة لصحرائكم والكثبان الرملية الساحرة والسواحل البكر والأودية المذهلة .