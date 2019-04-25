 صامويل أومتيتي لا ينوي مغادرة برشلونة

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عدم نية المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، لاعب نادي برشلونة، مغادرة النادي الكتالوني، في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأوضحت التقارير، أن أومتيتي طالب وكلاءه برفض كافة العروض التي قد يتلقاها من أندية أخرى؛ لكونه يرغب في استعادة أفضل مستوياته ويأمل أن يصبح قائدًا للنادي الكتالوني يومًا ما.

ويتردد أن يوفنتوس الإيطالي أبرز المهتمين بالتعاقد مع أومتيتي، الذي قد يتراجع دوره أكثر مع برشلونة، بعد التعاقد مع فرينكي دي يونغ، واحتمال التعاقد مع ماتياس دي ليخت الصيف المقبل.

وشارك أومتيتي في 13 مباراة فقط مع برشلونة الموسم الحالي، بواقع 12 مباراة في الدوري الإسباني ومباراة في دوري أبطال أوروبا، بواقع 1088 دقيقة، علمًا أنه انضم إلى برشلونة صيف العام 2019، وينتهي عقده مع النادي الكتالوني العام 2023.