بدء أطول إجازة مدرسية للمعلمين والطلاب.. اليوم

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن بدء إجازات طلاب المرحلة الابتدائية والمعلمين والمنسقين والمشرفين الذين تشملهم حوافز الإجازات المعتمدة لهذا العام ، مع نهاية دوام اليوم الخميس، كأطول أجازة مدرسية للمعلمين والطلاب .

ويستفيد من الإجازة معلمو ومعلمات الصفوف الأولية، ورياض الأطفال والتربية الخاصة، ومنسقو ومنسقات الأمن والسلامة بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، بشرط أن يتم الرفع لقائدة المدرسة بتقرير عن جاهزية المبنى المدرسي.

ومن المشمولين بالإجازة أيضا مشرفو ومشرفات النقل المدرسي بالمرحلة الابتدائية.

فيما تبدأ نهاية الأسبوع القادم إجازة مشرفي ومشرفات النقل المدرسي بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، ومنسقي ومنسقات الأمن والسلامة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بعد الرفع لقائدة المدرسة بتقرير عن جاهزية المبنى، على أن تكون عودة الطلاب وبداية الدراسة بعد إجازة العام في الثاني من محرم عام 1441هـ.