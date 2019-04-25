إيحاءات خادشة للحياء تتسبب في إيقاف إعلامي شهير

القاهرة(صدى):

صدر قرار بإيقاف الإعلامي الشهير مدحت شلبي عن الظهور في البرامج الرياضية في التلفزيون بشكل مؤقت وسري لحين انتهاء التحقيقات معه على إثر تلفظه بألفاظ خادشة للحياء وخارجة عن الآداب العامة أثناء تعليقه على مباراة كرة القدم بين فريقي بيراميدز والزمالك في الدوري المصري.

وسادت حالة من الغضب داخل قناة ” نايل سبورت ” التابعة للتلفزيون المصري بسبب ما وصفوه بـ ” السقطة المهنيّة ” للإعلامي مدحت شلبي إثر تلفظّه بـ ” إيحاءات خادشة للحياء ” خلال تعليقه على هدف علي جبر لاعب نادي بيراميدز في مرمى الزمالك، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان مدحت شلبي غاب عن تقديم حلقة الأمس من برنامج ” مساء الأنوار ” الذي يقدمه على قناة النيل الرياضية، وهو ما اعتبره الكثيرون بداية لتنفيذ قرار التلفزيون بإيقافه عن الظهور الإعلامي.