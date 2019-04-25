أصالة عن مذبحة الأرمن: ” مامن أحد منا نسى وما من واحد منا تناسى “

دمشق(صدى):

أعربت الفنانة السورية أصالة نصري عن تضامنها مع الأرمن الذين تعرضوا لجريمة عرقية على يد الدولة العثمانية قبل عدة عقود.

وقالت أصالة خلال تفاعلها مع وسم حق الأرمن عبر موقع ” تويتر ” :” الأرمن رغم ما قاسوه من ظلمات الظلم، إلّا أنّهم لمْ يتقاعسوا عن الأحلام وعن الطموح وعن النّجاح، ونحن منهم وهُم منَّا، وما مِن أحد منَّا نسي، وما من واحد منّا تناسى حق الأرمن ”.

وبدأ تاريخ إبادة الأرمن تقليدياً في 24 أبريل من عام 1915، وهو اليوم الذي اعتقلت فيه السلطات العثمانية وقامت بترحيل بين 235 إلى 270 من المثقفين وقادة المجتمع الأرمن من القسطنطينية (إسطنبول الآن) إلى منطقة أنقرة، وقتلت معظمهم في نهاية المطاف.

ونُفذت الإبادة الجماعية أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها ونُفذت على مرحلتين – القتل الجماعي للذكور ذوي القدرة الجسديَّة من خلال المجزرة وتعريض المجندين بالجيش إلى السُخرة، ويليها ترحيل النساء والأطفال والمسنين والعجزة في مسيرات الموت المؤدية إلى الصحراء السورية، وبعد أن تم ترحيلهم من قبل مرافقين عسكريين، تم حرمان المرُحليّن من الطعام والماء وتعرضوا للسرقة الدورية والاغتصاب والمجازر.