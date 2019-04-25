القبض على شخص يخترق حسابات النساء بالفيسبوك ويبتزهن ماديا 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

اخترق شخص حسابات السيدات على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك ” من أجل ابتزازهن ماديًا، حيث أخذ صور شخصية للبنات من على صفحاتهم الشخصية بمواقع السوشيال ميديا ويركبها على صور إباحية، وطلب من كل واحدة 10 آلاف جنيه.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ للأجهزة الأمنية من سيدة يفيد بأن عاطل ابتزها بعد اختراق الحساب الشخصي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” والاستيلاء على كل محتوياته.

وكثفت الأجهزة الشرطية من التحريات والتحقيقات حتي توصلت للمتهم واتضح أنه عاطل، وألقي القبض عليه بعد ورود بلاغ من سيدة بتعرضها للابتزاز من جانب المتهم.

وتبين بعد ضبطه في محل إقامته، ومصادرة جهاز هاتف محمول، بفحصه اتضح وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب المشار إليه وحسابات لأشخاص آخرين اخترقها وسرقها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة ووقائع أخرى مماثلة بغرض الاستفادة ماديًا.