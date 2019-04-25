بالفيديو.. تصرف غريب لحراس زعيم كوريا الشمالية قبل جلوسه على كرسيه

موسكو(صدى):

يتعمد حراس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إظهار حرصهم وتفانيهم في الحرص على راحته وسلامته لدرجة خرجت عن المألوف امام الكاميرات .

وأظهر مقطع فيديو الحراس وهم منهمكين في تطهير ومسح الكرسي الخاص بـ “كيم ” ، قبيل الاجتماع الموسع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

وكان حراس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد سارعوا أمس بمسح مقابض الأبواب الخارجية بعد أن توقف قطار الزعيم مباشرة في مدينة فلاديفوستوك الروسية قبل ان يخرج لمستقبله .