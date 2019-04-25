بالفيديو.. تصرف غريب لحراس زعيم كوريا الشمالية قبل جلوسه على كرسيه
يتعمد حراس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إظهار حرصهم وتفانيهم في الحرص على راحته وسلامته لدرجة خرجت عن المألوف امام الكاميرات .
وأظهر مقطع فيديو الحراس وهم منهمكين في تطهير ومسح الكرسي الخاص بـ “كيم ” ، قبيل الاجتماع الموسع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .
وكان حراس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد سارعوا أمس بمسح مقابض الأبواب الخارجية بعد أن توقف قطار الزعيم مباشرة في مدينة فلاديفوستوك الروسية قبل ان يخرج لمستقبله .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 3833 ] نشر منذ 21 دقيقة
استعبدهم يخافون من ظله .