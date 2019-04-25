طبيب عظام يحذر من ارتداء نفس الحذاء كل يوم 

برلين(صدى):

دعا الدكتور توماس شنايدر الجميع لأخذ الحيطة والحذر من ارتداء نفس الحذاء كل يوم، مبينا أن ذلك يتسبب في التحميل على الأربطة والعظام والعضلات من جانب واحد فقط، مما يضر بصحة الأقدام.

وحث جراح العظام الألماني على تغيير الحذاء بانتظام، مع مراعاة ارتداء أحذية ذات كعوب مختلفة للتحميل على الأقدام بشكل متغير، ومن ثم تقوية بنيتها، مؤكدا على أهمية أن يكون مقاس الحذاء مناسبا، أي ليس ضيقاً ولا واسعاً، وذلك لتجنب حدوث مشاكل صحية خطيرة كآلام الأعصاب المستمرة أو انحراف الأصابع أو تشوهات.