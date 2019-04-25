المملكة تتسلم أولى دفعات راجمات الصواريخ اللاهبة من روسيا

نايف السالم(صدى):

للتعزيز من قدرتها النارية إلى حد كبير ، استلمت المملكة أولى دفعات راجمات الصواريخ الروسية ” TOS 1A ” المعروفة باللاهبة – وفقاً وكالة سبوتنيك الروسية – .

وتتميز الراجمة التي انضمت للقوات المسلحة الملكية للمملكة ، بأن لها القدرة على إطلاق صواريخ قوية التأثير وتحمل 30 صاروخا توفر الدعم للمشاة والدبابات وتقوم بتدمير القوات العاملة والمدرعات الخفيفة وآليات العدو.

ووفقاً لخبراء عسكريين فإن انضمام راجمات صواريخ “اللاهبة” إلى القوات المسلحة الملكية السعودية سيعزز من قدرتها النارية إلى حد كبير.

وتقوم روسيا بتوريد راجمات صواريخ “تي أو إس-1أ” للمملكة بموجب اتفاقية عسكرية مع روسيا تم توقيعها في عام 2017.