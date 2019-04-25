وثائق تكشف تواطؤ البشير مع ” طباخ بوتين ” للقضاء على المظاهرات

الخرطوم(صدى):

كشفت وثائق مسربة عن خطة الرئيس المعزول عمر البشير مع شركة روسية مرتبطة برجل الأعمال المقرب من الكرملين ” يوفيجيني بريغوزين ” ،والملقب بـ ” طباخ بوتين ” لقمع مظاهرات السودان قبل نجاحها في إسقاط حكمه .

ووفقاً لشبكة ” سي ان ان ” ، فإن الشركة التي تمتلك مقر بالخرطوم بزعم نشاطها في التعدين ، اتفقت مع البشير على ترويج شائعات تفيد بأن المتظاهرين يهاجمون المساجد والمستشفيات ، ويعادون الإسلام وقيمه من خلال دس أعلام ” المثلية الجنسية ” وسط المظاهرات .

كما قامت الشركة بالترويج بأن اسرائيل هي المسئولة عن تلك المظاهرات ، واتفقت مع “البشير ” على كسب قادة المعارضة وفصلهم عن المتظاهرين من خلال تمثيل حوار عليهم ، وتنفيذ اعدامات في ساحات عامة لـ “سارقين ” لجعلهم عبرة ، وتوزيع حبوب ومواد غذائية على المتظاهرين لإستمالتهم نحو الحكومة .

ووفقاً للشبكة ، فقد قام مسئولون روس بزيارة البشير لمتابعة المظاهرات ومحاولة التصدي لها “بخسائر ارواح قليلة ومقبولة” .