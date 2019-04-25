نيمار يسعى لضم لاعب الوسط بالنادي الملكي ” كارلوس ” لفريقة الباريسي

ماجد محمد(صدى):

يسعى البرازيلي نيمار، نجم سان جيرمان الفرنسي ، لإقناع أحد نجوم ريال مدريد، بالانضمام للفريق الباريسي في الموسم القادم.

وأوضحت مصادر إعلامية ، أن نيمار اتصل بزميله في المنتخب البرازيلي كارلوس كاسيميرو لاعب وسط النادي الملكي لإقناعه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل.

وفي حال انضم كاسيميرو إلى صفوف باريس سان جيرمان رفقة نيمار والفرنسي كيليان مبابي والإيطالي ماركو فيراتي، ربما تكون الفرصة مناسبة للبي إس جي من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ولن يسمح ريال مدريد برحيل كاسيميرو بأقل من 60 مليون يورو، لأن اللاعب البرازيلي كان نقطة التوازن بين الهجوم والدفاع بالنسبة لتشكيلة الريال.