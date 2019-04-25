استشاري تغذية يكشف عن فوائد عجيبة لشرش اللبن في التخسيس 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، أن شرش اللبن هو الماء السائل المتبقي من منتجات الألبان، ويحتوي على كمية عالية من البروتين سهل الهضم مقارنة بالأنوع الآخرى، فضلًا عن الأحماض الأمينية الأساسية، لافتا إلى العديد من الفوائد على الصحة العامة، أبرزها يسهل من عملية هضم الطعام، يعالج الإمساك، يحسن من عملية إفراز الإنزيمات والهرمونات في الجسم، مقوي طبيعي للعضلات، ما يجعله اختيار أمثل للاعبي كمال الأجسام، يقوي الجهاز المناعي، يزيد من معدل حرق الدهون بالجسم، لاحتوائه على نسبة عالىة من البروتين التي تعطي إحساسًا بالامتلاء، ما يقلل الشهية، وبالتالي فقدان الوزن، يقي من ارتفاع ضغط الدم، مصدر جيد للكالسيوم، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، يساهم في علاج حساسية اللاكتوز ” عدم القدرة على هضم سكر الحليب “.

وأبان أن شرش اللبن من المكملات الغذائية ذات القيمة العالية، لاحتوائه على كمية كبيرة من البروتين، مشيرا إلى أن لتناوله العديد من الفوائد على صحة الإنسان، ومنها يقلل من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، مفيد لمرضى السكري، لأنه يقوم بضبط مستوى السكر في الدم.

وأردف جاد الحق أن شرش اللبن ليس له لتناوله وقعًا ضارًا على الصحة، ولكن الإفراط فيه قد يصيب البعض بانتفاخ المعدة.