بالصور.. تسريبات تكشف القميص الجديد ليوفينتوس
كشفت تسريبات لجلسة تصوير لاعبي يوفينتوس داخل ملعب ” أليانز ستاديوم” في تورينو ، عن الزي الجديد الي سيرتديه الفريق اعتباراً من الموسم المقبل 2019 -2020 .
وأبانت الصور القميص الجديد الذي بدا مغايراً تماماً لقميص يوفينتوس الذي اعتمده 116 عام .
وتم تقسيمه إلى نصفين بالطول وعليه شعار الشركة المصنعة للقميص، واليسار أسود وشعار النادي بالأبيض ويحمل النجمات الثلاث، ويفصل ما بين الأبيض والأسود شريط وردي اللون .
الجدير بالذكر أن الثنائي يوفنتوس باولو ديبالا وفيديريكو بيرنارديسكي شاركا في جلسة تصوير خاصة بالقميص الجديد، تمهيدا للإعلان عنه بشكل رسمي .
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