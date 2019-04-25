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بالصور.. تسريبات تكشف القميص الجديد ليوفينتوس

بالصور.. تسريبات تكشف القميص الجديد ليوفينتوس
طلال الغامدي(صدى):

كشفت تسريبات لجلسة تصوير لاعبي يوفينتوس داخل ملعب ” أليانز ستاديوم” في تورينو ، عن الزي الجديد الي سيرتديه الفريق اعتباراً من الموسم المقبل 2019 -2020 .

وأبانت الصور القميص الجديد الذي بدا مغايراً تماماً لقميص يوفينتوس الذي اعتمده 116 عام .

وتم تقسيمه إلى نصفين بالطول وعليه شعار الشركة المصنعة للقميص، واليسار أسود وشعار النادي بالأبيض ويحمل النجمات الثلاث، ويفصل ما بين الأبيض والأسود شريط وردي اللون .

الجدير بالذكر أن الثنائي يوفنتوس باولو ديبالا وفيديريكو بيرنارديسكي شاركا في جلسة تصوير خاصة بالقميص الجديد، تمهيدا للإعلان عنه بشكل رسمي .

 

 

 

 


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