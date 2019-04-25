بالفيديو.. طريقة تساعدك على مراسلة الأشخاص دون تسجيل أرقامهم

وكالات(صدى):

يرغب الكثير من الأشخاص ببعض الأحيان في إرسال رسالة ما إلى شخص عبر تطبيق ” واتسآب “، وذلك دون القيام بحفظ رقم هذا الشخص؛ لذا وفي هذا السياق سنسلط الضوء على طريقة تساعدك على تجنب ذلك.

حيث يمكنك إنشاء مراسلة بينك وبين نفسك، في حال أردت أن تحتفظ ببعض المعلومات في مكان آمن، من خلال الخطوات التالية:

* الخطوات

– أذهب إلى أي متصفح على جوالك، ثم كتابة ” /wa.me ” وتتبع تلك الكلمات برقم الشخص الذي ترغب في مراسلته على ” واتسآب ” ، لتتحول تلقائيًا إلى صفحة المراسلة بينك وبينه.