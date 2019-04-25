بالفيديو.. فنان يحول برج مياه الرياض للوحة فنية بألوان سماوية زاهية

علي القحطاني(صدى):

أثار فنان الرسم الجرافيتي التونسي- الفرنسي ” إل سيد ” ، إعجاب المواطنين ، عقب تحويله برج خزان مياه الرياض إلى لوحة فنية تشابكت فيها حروف اللغة العربية بطريقة إبداعية تعبر عن هوية المملكة العربية والإسلامية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يُظهر “برج المياه” الواقع بحي المربع وقد اكتسى حلة جديدة بألوان سماوية زاهية، حيث أبدع الفنان في رسم حروف عربية متقاطعة على كامل جسم الخزان الذي يصل طوله إلى أكثر من 60 متراً.

واستخدم الفنان عددا من الرافعات بأطوال مختلفة لإكمال رسم اللوحة على البرج، والتي جذبت أنظار الكثيرين ووجدت إشادة كبيرة من المواطنين والمقيمين، خاصة رواد حديقة الوطن التي يقع الخزان في محيطها.

وقال الفنان ” إل سيد ” إنه استوحى حروف اللوحة من كلمات الشاعر البدوي عبد الله الدندان من قبيلة الدواسر في منطقة نجد، ووصفه بأنه: “كان شيخاً أميّاً وفقيراً، إلا أنه كان يمتلك ثروة رائعة من الشعر في ذهنه وهو أحد أفضل الأمثلة على التقاليد العزيزة للشعر العربي الشفهي” .

وأضاف ، ” من خلال التركيز على هذا الشاعر أعتقد أنني سوف أسلط الضوء على جزء من الثقافة السعودية ” .

يذكر أن الفنان ” إل سيد ” ولد في باريس من أبوين تونسيين، وظهر أسلوبه في الرسم بالخط العربي في عام 2004، وأصبح فناناً عالمياً رسم العديد من اللوحات على المباني والجدران في عواصم ومدن عالمية مختلفة منها المدينة المنورة، وباريس، ولندن، وملبورن بأستراليا، ولوس أنجلوس، تورنتو، ودبي.