وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمدينة الملك سعود الطبية

الرياض(صدى):

أطلقت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، المحاسبة) على النحو التالي:

مراجع داخلي مالي (Financial Internal Auditor)

المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال مع الإلمام باللغة الإنجليزية والأنظمة المستخدمة في الحاسب الآلي.

الوصف الوظيفي: القيام بتخطيط ومتابعة أعمال ومهام المراجعة الداخلية وفق الضوابط المحاسبية والتي لا تتعارض مع السياسات الداخلية للإدارات والسياسات العامة.

محلل تخطيط استراتيجي (Strategic Planning Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادلها مع خبرة 3 سنوات في أحد مجالات تحليل (التخطيط الاسترايتيجي، إدارة الأداء، إدارة المشاريع).

الوصف الوظيفي: دعم التقييمات والبحوث الاستراتيجية حول المعايير وأفضل الممارسات لتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) والأهداف والمبادرات.

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظيفة (مدقق داخلي مالي): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (محلل تخطيط استراتيجي): إضغط هنا