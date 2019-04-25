بالصور.. طرح سيارة MG6 XPOWER في الأسواق بأسعار خيالية 

لندن (صدى):

أعلنت سايك موتور – SAIC Motor ، الشركة الأم المالكة لعلامة ام جي موتور – MG Motor بريطانية المنشأ ، عن إطلاق قسم MG XPOWER الجديد المتخصّص برياضات الأداء العالي، وذلك كجزء من إستراتيجيتها التطويرية ذات الأربع توجّهات جديدة مع تركيز على مواضيع التمكين الكهربائي، الاتصالات الذكية، المشاركة و العولمة.

وخلال المناسبة الافتتاحية لاحتفالات علامة MG التجارية بعيدها الـ 95، ظهرت سيارة السباقات الجديدة MG6 XPOWER TCR – وهي الطراز الأول الذي يتم منحه اسم XPOWER – للمرّة الأولى على الساحة الدولية خلال معرض شنغهاي للسيارات.

وتمتعت سيارة MG6 XPOWER الجديدة بتصميم جريء وطلاء بلون أخضر British Green المميّز ، وقد تم استلهامها من تراث MG الرياضي الغني، وجاءت السيارة مزوَّدة ميكانكياً بمحرّك 2.0T بشاحن توربيني يولّد قوّة قدرها 350 حصاناً مما يتيح التسارع من صفر إلى 100 كم/س في غضون أربع ثواني فقط ، كما تحوي نظام نقل حركة X-Trac تتابعي من ست سرعات ، ومقابض لتبديل السرعات وقفل ترس تفاضلي قابل للتعديل.

هذا وقد تم تطوير تجهيزات MG6 XPOWER بشكل عام، وبالتالي فإنها تضم عجلة قيادة مغلَّفة بالجلد ، ونظام XDS للتحكّم الديناميكي على المنعطفات ، وميّزة المراقبة المباشرة لضغط الاطارات ، وعادم رياضي بميّزة الفتح والإغلاق وباقة تجهيزات رياضية سوداء ونظام صوتي نوع BOSE .

كما أن قسم XPOWER High Performance Sports Division لدى شركة MG يهدف إلى تشجيع ودعم الجيل الحالي والقادم من محبّي السرعة، وسوف يقوم بإطلاق برنامج مكافآت سيشهد تكريم الشباب الذين يخوضون السباقات ويحقّقون الفوز في طرازات الأداء العالي من الشركة ، حيث سيتم منحهم جوائز قيّمة.