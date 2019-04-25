بالفيديو.. هيا الشعيبى تعلن الصلح مع طارق العلي بعد سنوات من القطيعة 

خالد الظفيري(صدى):

تصالحت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مع طليقها ”طارق العلي“ بعد سنوات من القطيعة، مبينة أنهما اتفقا على فتح صفحة جديدة ونسيان كل ما مضى من خلافات.

وأضافت الشعيبى في تصريحات تلفزيونية:”أثناء تسجيلي في الاستديو لمسرحية (عودة ريا وسكينة)، تلقيت اتصالًا مفاجئًا فرحت به كثيرًا“، مؤكدة على أهمية طي الصفحات السوداء ”اللي في حياتنا، ونبدأ صفحة جديدة في رمضان الجديد“.

أوضحت الفنانة الكويتية أن مذيعًا في إحدى المحطات طلب منها المشاركة في برنامجه على البث المباشر، وبعد أن أصبحت ”تحت الهواء“ تفاجأت بوجود (أبو حمود) طارق العلي، الأمر الذي فرحت له كثيرًا، مشددة على ”أهمية التسامح والحب بين الناس“.

وبعثت رسالة إلى زوجها السابق العلي، قائلة: ”أبو حمود أنت أستاذ في مكانك وفي مسرحك، وشكرًا على الاستضافة واتصالكم علي المفاجئ، وأنا سعيدة بهذا الاتصال والله يوفقك في عملك الجديد“.