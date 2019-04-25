  • الخميس 25

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. جمل سائب يتسبب في حادث جديد على طريق العقير بالأحساء
  • نشر : منذ 31 دقيقة
  • 1٬579
  • 0
  • حوادث

جمل سائب يتسبب في حادث جديد على طريق العقير بالأحساء

جمل سائب يتسبب في حادث جديد على طريق العقير بالأحساء
الأحساء(صدى):

شهد طريق الجشة – العقير بالأحساء حادث مروع جديد بسبب جمل سائب أسفر عن إصابة واحدة كانت بالمركبة وتم نقلها لتلقي العلاج .

وتفصيلاً فقد كانت مركبة من طراز كامري فضية اللون على الطريق المذكور وتحديداً بالقرب من مدينة الملك عبد الله للتمور الواقعة بالجشة على امتداد ” العقير ” ، إذ اصطدمت بالجمل الذي اقتلع سقف المركبة بالكامل .

وكان نفس الطريق قد شهد حادث مؤلم فجر امس الأربعاء اسفر عن وفاتين و7 اصابات بين الحرجة والمتوسطة والخفيفة .

من جانبه اكد المتحدث الرسمي لـ ” صحة الأحساء ” انه تم نقل الحالة بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الجفر ، ومن ثم تم تحويلها لمستشفى الملك فهد بالهفهوف لتلقي العلاج اللازم .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *