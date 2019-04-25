” فرناندينيو ” يخضع للكشف بالأشعة بسبب إصابته بالركبة

طلال الغامدي(صدى):

يستعد لاعب وسط مانشستر سيتي البرازيلي فرناندينيو، لإجراء كشف بالأشعة؛ وذلك بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال الفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء.

وعن ذلك، قال ” فرناندينيو ” : ” سأخضع لكشف بالأشعة وسنرى الوضع، سأتحدث مع الطبيب وسيتخذ القرار الأفضل للجميع ” .

وأضاف: ” عندما وضعت ساقي أمام تسديدة بول بوغبا، شعرت بإلتواء في الركبة، كان يمكنني مواصلة اللعب لكنني خرجت. هذا ما حدث ” .

يذكر أنه قبل ثلاث جولات من النهاية، خرج لاعب الوسط المدافع في الدقيقة 51 ضد يونايتد باستاد ” أولد ترافورد ” ، حيث يواجه خطر الغياب عن مواجهة بيرنلي الأحد.