بالفيديو.. طالب ثانوية بحائل يعثر على مبلغ 53 ألف ريال ويعيده لصاحبه

علي العنزي(صدى):

ضرب طالب بالرحلة الثانوية بمدينة حائل مثالاً يُحتذي به في الأمانة ويقظة الضمير ، إذ أعاد مبلغ قدره 53 ألف ريال عثر عليه إلى صاحبه بعد طول بحث عنه رغم ما يمر به من ظروف عائلية صعبة .

وقامت إدارة المدرسة بتكرم الطالب ” محمد العنزي ” ، وهو يتيم الأم ويعاني والده من مرض السرطان .

ووجه الطالب رسالة للجميع مؤكداً ان الأمانة والرقابة على النفس هي أهم شئ ، و ان الله سبحانه وتعالي لن يضيع اجر من يؤدي الأمانات .

ولم يطالب ” العنزي ” بأكثر من تكفل المسؤلين بعلاج أبيه الذي يعاني من التكاليف الباهظة لعلاجه من السرطان .