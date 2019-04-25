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  3. بالفيديو.. طالب ثانوية بحائل يعثر على مبلغ 53 ألف ريال ويعيده لصاحبه

بالفيديو.. طالب ثانوية بحائل يعثر على مبلغ 53 ألف ريال ويعيده لصاحبه

بالفيديو.. طالب ثانوية بحائل يعثر على مبلغ 53 ألف ريال ويعيده لصاحبه
علي العنزي(صدى):

ضرب طالب بالرحلة الثانوية بمدينة حائل مثالاً يُحتذي به في الأمانة ويقظة الضمير ، إذ أعاد مبلغ قدره 53 ألف ريال عثر عليه إلى صاحبه بعد طول بحث عنه رغم ما يمر به من ظروف عائلية صعبة .

وقامت إدارة المدرسة بتكرم الطالب ” محمد العنزي ” ، وهو يتيم الأم ويعاني والده من مرض السرطان .

ووجه الطالب رسالة للجميع مؤكداً ان الأمانة والرقابة على النفس هي أهم شئ ، و ان الله سبحانه وتعالي لن يضيع اجر من يؤدي الأمانات .

ولم يطالب ” العنزي ” بأكثر من تكفل المسؤلين بعلاج أبيه الذي يعاني من التكاليف الباهظة لعلاجه من السرطان .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 72897 ] نشر منذ 49 دقيقة

الله يبيض وجهه ويكثر من امثاله ، ويشفي العود اللي رباه ، اللهم اشفِ والده شفاءاً لا يغادرسقماً .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 5199 ] نشر منذ 40 دقيقة

يستاهل التكريم،،

الله يشفي والده،ويرزق محمد من واسع فضله،ويكثر أمثاله،

ويجزا والديه خير الجزاء على تربيتهم الحسنه لمحمد.

[ عدد التعليقات: 5199 ] نشر منذ 40 دقيقة

يستاهل التكريم،،

الله يشفي والده،ويرزق محمد من واسع فضله،ويكثر أمثاله،

ويجزا والديه خير الجزاء على تربيتهم الحسنه لمحمد.

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