بالفيديو.. طالب ثانوية بحائل يعثر على مبلغ 53 ألف ريال ويعيده لصاحبه
ضرب طالب بالرحلة الثانوية بمدينة حائل مثالاً يُحتذي به في الأمانة ويقظة الضمير ، إذ أعاد مبلغ قدره 53 ألف ريال عثر عليه إلى صاحبه بعد طول بحث عنه رغم ما يمر به من ظروف عائلية صعبة .
وقامت إدارة المدرسة بتكرم الطالب ” محمد العنزي ” ، وهو يتيم الأم ويعاني والده من مرض السرطان .
ووجه الطالب رسالة للجميع مؤكداً ان الأمانة والرقابة على النفس هي أهم شئ ، و ان الله سبحانه وتعالي لن يضيع اجر من يؤدي الأمانات .
ولم يطالب ” العنزي ” بأكثر من تكفل المسؤلين بعلاج أبيه الذي يعاني من التكاليف الباهظة لعلاجه من السرطان .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72897 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يبيض وجهه ويكثر من امثاله ، ويشفي العود اللي رباه ، اللهم اشفِ والده شفاءاً لا يغادرسقماً .. آمين ,,
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5199 ] نشر منذ 40 دقيقة
يستاهل التكريم،،
الله يشفي والده،ويرزق محمد من واسع فضله،ويكثر أمثاله،
ويجزا والديه خير الجزاء على تربيتهم الحسنه لمحمد.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5199 ] نشر منذ 40 دقيقة
يستاهل التكريم،،
الله يشفي والده،ويرزق محمد من واسع فضله،ويكثر أمثاله،
ويجزا والديه خير الجزاء على تربيتهم الحسنه لمحمد.