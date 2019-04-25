” ومن الحب ما حبس ” .. شاب عربي يقتحم شقة فتاة بالقوة ويبرر: ” هرتبط بها “

خالد الظفيري(صدى):

اقتحم شاب كويتي شقة فتاة بالقوة، مما دفعها للاستغاثة بالشرطة لتخلصها من الورطة التي حلت عليها.

وتفصيلا، احتجزت الشرطة الكويتية الشاب الثلاثيني في نظارة مخفر ”ميدان حولي“ استعدادا لإحالته إلى النيابة بتهمة الشروع في دخول مسكن بالعنف.

ويأتي توقيف الشاب عقب استغاثة فتاة بعمليات وزارة الداخلية من وجود شخص يريد اقتحام شقتها الكائنة في منطقة الشعب عنوة، هذا، وبرر الموقوف ما صدر عنه بأنه يعرف الفتاة وينوي الارتباط به.