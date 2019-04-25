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بالفيديو.. مشهد صادم.. رجل عاري يركض في أرجاء مقبرة والشرطة تطارده

بالفيديو.. مشهد صادم.. رجل عاري يركض في أرجاء مقبرة والشرطة تطارده
إدنبرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو مشهدًا صادمًا لرجلٍ عارٍ وهو يركض في أرجاء مقبرة باسكتلندا بينما يقوم ضباط الشرطة بمطاردته.

وتعود الواقعة عندما ذهب مجموعة من الأشخاص لزيارة قبر رفيقهم في مقبرة تقع بمدينة إنفيرنيس باسكتلندا  فوجئوا بالرجل العاري الذي كان في استقبالهم.

ورصد أحد الأشخاص اللحظات “الغريبة” التي يمكن فيها مشاهدة المتسلل العاري وهو يركض في أرجاء المقبرة، فقد استطاع الضابطان من الإمساك بالرجل وتثبيته على الأرض بعد مطاردته.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 964 ] نشر منذ 30 دقيقة

ربما هو كان رفيقهم حسبوه ميت وهو حي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1599 ] نشر منذ 28 دقيقة

مشهد صادم.. رجل عاري يركض في أرجاء مقبرة والشرطة تطارده ضحكت بشده ومن قلبي رغم انني كنت زعلان
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 801 ] نشر منذ 26 دقيقة

تذكرت حلقة قديمة من طاش ماطاش بنفس القصة

[ عدد التعليقات: 1599 ] نشر منذ 23 دقيقة

قصة قديمة حصلت بمصر اثناء تشييع احد الموتي قبل ان ينزوله القبر فجائه افاق من غيببوته لانه كان مريض بالقلب
وعينك ماتشوف النور الناس تركض من الخواف عالم جبنات ومسوين فتوة علي الضعاف وميت خرعهم من الخوف

[ عدد التعليقات: 699 ] نشر منذ 21 دقيقة

شكرا

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