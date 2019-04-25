بالفيديو.. مشهد صادم.. رجل عاري يركض في أرجاء مقبرة والشرطة تطارده

إدنبرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو مشهدًا صادمًا لرجلٍ عارٍ وهو يركض في أرجاء مقبرة باسكتلندا بينما يقوم ضباط الشرطة بمطاردته.

وتعود الواقعة عندما ذهب مجموعة من الأشخاص لزيارة قبر رفيقهم في مقبرة تقع بمدينة إنفيرنيس باسكتلندا فوجئوا بالرجل العاري الذي كان في استقبالهم.

ورصد أحد الأشخاص اللحظات “الغريبة” التي يمكن فيها مشاهدة المتسلل العاري وهو يركض في أرجاء المقبرة، فقد استطاع الضابطان من الإمساك بالرجل وتثبيته على الأرض بعد مطاردته.