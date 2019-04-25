تعديل جديد على أسعار ” أوبر ” لدعم أرباح السائقين

علي القحطاني(صدى):

كشفت شركة ” أوبر ” للنقل الذكي عن إجراء تعديل وصفته بـ ” البسيط ” على الأسعار.

وجاء ذلك بهدف دعم مصدر أرباح السائقين، بينما يستمر الركاب في التنقل بأمان وبتكلفة تناسب الجميع.

وعن ذلك، أعلنت ” أوبر ” أنه سوف يتم تعديل بعض خيارات المشاوير المقدمة من أوبر، مثل: UberX, Black, XL وUberVIP في التطبيق.

حيث يسمح تعديل أسعار المشاوير بتوفير مصدر أرباح أفضل للسائقين؛ مما يشجعهم على القيام بإجراء مشاوير أكثر، وذلك يعني وقت انتظار أقل للركاب.

كما أشارت إلى أنه سوف يظهر التعديل على أسعار المشاوير في مختلف مدن المملكة، بدءًا من اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

وللإطلاع على التسعيرة الجديدة التي أعلنتها أوبر عبر الرابط:هنا