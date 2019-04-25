بالفيديو.. مراحل وخطوات تجهيز عبوات مياه ” زمزم “
وثقت إحدى مقاطع الفيديو داخل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة، يوضّح فيه مراحل وخطوات تجهيز عبوات مياه ” زمزم ” من البداية حتى النهاية.
وعن هذه المراحل فقد تضمنت إعداد فيها عبوات زمزم أربع مراحل، هي:
– المرحلة الأولى ” نفخ العبوات ”
– ثانيآ: ” وضع اللاصق ” .
– ثالثاً ” غسل وتعبئة العبوات ” .
– وفي المرحلة الأخيرة قبل تسليمها للمستفيد هي وضع الحامل على العبوات.
وكانت شركة المياه الوطنية المشغل الرئيسي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، قد وحّدت العبوات المنتجة من مياه زمزم لتصبح سعة 5 لترات فقط بدلاً من 10 لترات، قبل أشهر.
أبو محمد[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 60 دقيقة
المشكلة مو بطريقة التعبئة والنفخ واللصق ؟؟ المشكله كيف اعرف الماء الذي يباع بالمحلات انه ماء زمزم اصلي وليس مغشووش ؟؟ ليش ما يتبنى المسؤلين الشركات المورده للمياه على انحاء المملكة وكتابة اسم الشركة الموردة وعناوينهم لنتواصل معهم ونعرف اين تباع .. لا سيما انها تكثر بالشهر الفضيل لا بارك الله فيمن يغش خلق الله .
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 964 ] نشر منذ 48 دقيقة
ماء زمزم من مصدره من مكة المكرمة من مشروع الملك عبد الله رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته بكدي لتعبئة ماء زمزم بحجم 5 ليترات لكل عبوة
عربي مسلم[ عدد التعليقات: 964 ] نشر منذ 38 دقيقة
وكانت شركة المياه الوطنية المشغل الرئيسي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، قد وحّدت العبوات المنتجة من مياه زمزم لتصبح سعة 5 لترات فقط بدلاً من 10 لترات، قبل أشهر افضل بكثير لان 10 لترات ثقيلة جدا مقاس 5 لترات سهلة وخفيفة وتستطيع وضعها في الثلاجة المنزلية واقترح علي الشركة الوطنية صنع عبوات صغيرة ابو نصف وتوضع في كراتين يسع كل كرتون 30 حبة تقريبا او اكثر لسهولة استعملها اثناء شربها في رمضان او غيرها من الشهور الاخري