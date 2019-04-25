بالفيديو.. مراحل وخطوات تجهيز عبوات مياه ” زمزم “

نايف السالم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو داخل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة، يوضّح فيه مراحل وخطوات تجهيز عبوات مياه ” زمزم ” من البداية حتى النهاية.

وعن هذه المراحل فقد تضمنت إعداد فيها عبوات زمزم أربع مراحل، هي:

– المرحلة الأولى ” نفخ العبوات ”

– ثانيآ: ” وضع اللاصق ” .

– ثالثاً ” غسل وتعبئة العبوات ” .

– وفي المرحلة الأخيرة قبل تسليمها للمستفيد هي وضع الحامل على العبوات.

وكانت شركة المياه الوطنية المشغل الرئيسي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، قد وحّدت العبوات المنتجة من مياه زمزم لتصبح سعة 5 لترات فقط بدلاً من 10 لترات، قبل أشهر.